Arriva Emozioni da giocare, libro al quale ha partecipato anche Sabaku

A partire da oggi è possibile piazzare i preordini per Emozioni da giocare, nuovo libro pensato per i videogiocatori e al quale hanno lavorato numerose personalità legate a questo mondo.

Il libro in questione, edito da Poliniani, vede infatti la partecipazione di giornalisti, studiosi, YouTuber e sviluppatori di videogiochi. Oltre al nostro Giuseppe Arace, hanno preso parte al progetto anche Sabaku No Maiku, Dadobax e Raiden dei Playerinside. Se vi state chiedendo quale sia l'argomento principale di Emozioni da giocare, si tratta di un libro corale sulle emozioni, sul modo in cui sono raccontate nei videogiochi, e su come siano vissute da chi gioca. Non si tratta infatti di un'opera dedicata solo a chi vuole avvicinarsi a questo mondo, ma anche e soprattutto a coloro i quali lo conoscono molto bene.

Sul sito dell'editore è inoltre possibile effettuare il preordine per ricevere in omaggio una tavola esclusiva insieme al volume, la cui uscita dovrebbe essere fissata per il prossimo luglio 2021. Il prezzo di vendita suggerito del prodotto, la cui copertina ricca di riferimenti a tema videoludico è stata disegnata dall'artista Filippo Scaboro, è invece di soli 15,00 euro (ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione).