Arriva l'estate nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

È tempo d'estate, fa caldo praticamente dappertutto, e l'aggiornamento del negozio di Fortnite non può che regolarsi di conseguenza, ed offrire un outfit a tema estivo: si tratta di Summer Drift, la nuova skin Epica (1500 V-Bucks) messa in vendita oggi nello shop.

Insieme alla skin c'è il piccone Dual Edge da 1200 V-Bucks, il glider Driftstream e la copertura Kitsune, tutti cromaticamente piuttosto simili (sul rosa) e dunque combinabili tra di loro, a patto di avere la quantità di valuta necessaria, ovviamente.

Ci sono poi le Daily Sales, che oggi vedono in vendita le skin Field Surgeon e Commando, rispettivamente Epica e Non comune, il piccone Plunja, un bizzarro incrocio tra uno sturalavelli e una katana, la copertura Bubblegum e le emote Guitar Walk e Hang Loose.

Come di consueto, l'aggiornamento dello shop sarà disponibile anche in Italia a partire dalle ore 13 di oggi, e vi ricordiamo che gli oggetti acquisiti servono solo a modificare esteticamente il vostro personaggio, e pertanto non vi conferiranno alcun vantaggio competitivo in battaglia.

Avete già pensato a come spendere i vostri sudati V-Bucks? Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra guida per l'uso di Sguazzo Trangugio, e alle sfide MAT dei 14 giorni d'estate di Fortnite, trapelate da pochissimo.