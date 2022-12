Arriva Fuck Hitler, il gioco PC gratis che permette di sfogarsi sul dittatore

Questa settimana i giocatori PC non possono solo riscattare i nuovi giochi gratis sull'Epic Games Store, ma hanno anche l'opportunità di accedere senza costi aggiuntivi a Fuck Hitler, un prodotto davvero particolare.

Visitando la pagina ufficiale Steam del gioco, è possibile avviare in maniera gratuita il download e scatenarsi in questo titolo basato sulla fisica. L'obiettivo di Fuck Hitler è quello di generare modelli poligonali del baffuto dittatore per poi torturarlo nei modi più assurdi. Oltre ad un arsenale di tutto rispetto, i giocatori dispongono anche di un semplice editor attraverso il quale creare nuovi strumenti di tortura e una modalità foto con cui immortalare le loro invenzioni.

Se volete provare in prima persona questo bizzarro videogioco gratis per PC, trovate di seguito i requisiti di sistema del titolo:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 (solo 64-Bit)

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: compatibile con DirectX 11

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-Bit)

Processore: Quad-core Intel oppure AMD da 2,5 GHz o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 470 GTX oppure AMD Radeon 6870 HD

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Per chi non lo sapesse, il titolo in questione è in sviluppo presso Tornado Games, la stessa software house che si sta occupando dei lavori su Ultimate Ragdoll Game. Non è da escludere quindi che, essendo anch'esso un prodotto basato sulla fisica, Fuck Hitler non sia altro che una versione dimostrativa del prossimo gioco del team, il quale diverrà noto a molti proprio grazie a questa bizzarra iniziativa.