Arriva il fuoco su Sea of Thieves? Uno sviluppatore Rare si lascia sfuggire un dettaglio

James Thomas, sviluppatore di Rare e nella fattispecie lead engineer di Sea of Thieves, non riesce proprio a tenere la bocca chiusa. Già in passato si era fatto sfuggire alcuni dettagli sul gioco, rivelando ad esempio per sbaglio l'arrivo dei pappagalli.

"In qualche modo i pappagalli hanno imparato a nuotare" aveva detto discutendo del fatto che il team aveva progettato i pets di Sea of Thieves in modo che non seguissero il giocatore in acqua, confermando di fatto l'arrivo di tali animali. Come conseguenza, Rare gli impedì di partecipare ai live stream per sei mesi.

E proprio questa settimana, nel primo stream a cui ha partecipato dopo il ban, ci è ricascato, confermando implicitamente l'arrivo di un nuovo elemento come il fuoco.

"Credo che la cosa più importante che abbiamo annunciato che arriverà presto è il fuoco, quindi spero ci sia qualcosa per voi..." aveva cominciato a dire James, prima di essere interrotto rapidamente dal co-streamer Andrew Preston, senior designer del gioco.

Stavolta però Rare sembra averla presa bene, come si può vedere da un tweet della stessa azienda, che scherza con continui giochi di parole che si riferiscono al fuoco, appunto, come potete vedere in calce alla news.

Naturalmente non si conosce ancora nulla della nuova meccanica, né come funzionerà, né quando sarà rivelata, ma probabilmente non ci sarà molto da attendere per sapere qualche novità. Basta seguire James Thomas, no? Scherziamo naturalmente.

