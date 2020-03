Arriva dal Giappone il primo letto pensato per i videogiocatori!

La compagnia giapponese Bauhutte ha presentato il primo letto pensato appositamente per i videogiocatori. L'azienda è specializzata nella creazione di arredamento a servizio dei giocatori e negli ultimi anni ha prodotto sedie, tavoli, scaffali, ripiani e altri complementi adatti ai gamer.

Come potete immaginare si tratta di una struttura piuttosto ricca che non si limita a includere rete, materasso e cuscino ma è corredata da vari ripiani che ospitano console, monitor, casse, eventuali tastiere/mouse e persino da un carrello mobile con spazio per bicchieri, bibite e snack. Degno di nota in particolare il cuscino orientale che permette di impostare rapidamente la posizione più comoda a seconda del tipo di gioco... oppure nel caso vogliate semplicemente riposare.

Come immaginate si tratta di un pezzo piuttosto particolare, Bauhutte non ha al momento parlato di costi e produzione di massa, la produzione sarà limitata a pochi pezzi pensati principalmente per esposizione e per clienti particolarmente facoltosi.

Cosa ne pensate di questo letto? Sareste interessati all'acquisto o preferite dormire sul vostro letto tradizionale? Sicuramente meno d'effetto, ma certamente più economico...