Arriva iFruit Radio, la nuova stazione di GTA Online: tutte le canzoni

La musica più in voga da tutto il mondo arriva questa settimana a Los Santos con il lancio di iFruit Radio. Grazie al lavoro di selezione fatto da Danny Brown e ospiti speciali, tra cui il rapper britannico Skepta, iFruit Radio offre 27 pezzi di artisti diversi.

Tra questi citiamo DaBaby, Megan Thee Stallion, Denzel Curry & YBN Cordae, City Girls, Pop Smoke, Skepta & AJ Tracey, Freddie Gibbs & Madlib e molti altri, con tracce esclusive e debutti di Bauer x Channel Tres con Danny Brown e slowthai.

Tracklist iFruit Radio

Megan Thee Stallion ft DaBaby – Cash Shit

Freddie Gibbs & Madlib – Crime Pays

Skepta ft Nafe Smalls – Greaze Mode

Pop Smoke – 100K on the Coupe

slowthai – I Need

Danny Brown – Dance In The Water

The Egyptian Lover – Everything She Wants

Burna Boy ft Zlatan – Killin Dem

Skepta & AJ Tracey – Kiss and Tell

D-Block Europe – Kitchen Kings

JME ft Giggs – Knock Your Block Off

Travis Scott – HIGHEST IN THE ROOM

Yung Thug ft Gunna e Travis Scott – Hot (Remix)

DaBaby ft Kevin Gates – POP STAR

Kranium feat AJ Tracey – Money In The Bank

J Hus – Must Be

Baauer and Channel Tres feat. Danny Brown – Ready to Go

D Double E & Watch the Ride ft DJ Die, Dismantle e DJ Randall – Original Format

Shoreline Mafia – Wings

Alkaline – With the Thing

Headie One ft Skepta – Back to Basics (Floating Points Remix)

City Girls – Act Up

Denzel Curry & YBN Cordae – Alienz

Koffee ft Gunna – W

DaBaby – BOP

Naira Marley – Opotoyi (Marlians)

ScHoolboy Q – Numb Numb Juice

ESSIE GANG ft SQ Diesel – Pattern Chanel

iFruit Radio sarà disponibile nella ruota delle radio sia in GTA Online che nella modalità Storia di Grand Theft Auto V per PS4, Xbox One e PC il 12 dicembre, come parte dell'aggiornamento Colpo al Casinò Diamond.