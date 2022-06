Arriva nuova mappa su VALORANT: Riot svela Pearl e toglie Split dal competitivo

Riot Games ha iniziato a distribuire la nuova mappa Pearl con la patch 5.0 di VALORANT, il suo celebre FPS lanciato nel 2020. Per ragioni di equilibrio nel competitivo, il team ha deciso di mantenere il pool a sette mappe rimuovendo Split dalla scena per lasciare spazio all’ultimo prodotto dei map designer.

Durante un’intervista con gli sviluppatori, il lead map designer Joe Lansford ha svelato che la decisione di rimuovere Split non è stata semplice: “Abbiamo lavorato con i nostri team di eSport e parlato con molte organizzazioni diverse. Abbiamo esaminato molte cose diverse, ad esempio cosa offre la mappa, dal punto di vista del gameplay e com'è l'esperienza? Split è la mappa che aveva più senso togliere in questo momento. Non se ne andrà per sempre. Se amate Split, sarà ancora disponibile nelle nostre modalità, nei giochi personalizzati. Non viene rimossa”.

In futuro, quindi, Split potrebbe tornare nel pool di VALORANT garantendo una rotazione delle mappe per offrire varietà nel meta competitivo. Perché fermarsi a sette mappe, quindi? Molto semplice: per una questione di selezione e ban prima di un match ufficiale, dato che ciascuna squadra così può ottenere due ban e una scelta, lasciando poi la terza mappa ad esclusione per ultima in una BO3. Insomma, si può dire che così facendo Riot si è allineata completamente al modello offerto da Counter Strike: Global Offensive.

A proposito di quest’ultimo titolo, proprio ieri Valve ha cambiato il meta modificando mappe e M4A1-S.