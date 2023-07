Arriva il messaggio di Phil Spencer ai dipendenti dopo la vittoria contro la FTC

Come ormai ben saprete, oggi Microsoft ha vinto in tribunale contro la FTC (Federal Trade Commission), mettendo la parola fine ad una diatriba legale durata mesi. In seguito al risultato ottenuto, Phil Spencer ha scritto un lungo messaggio ai suoi dipendenti.

Il lungo messaggio, riportato sulle pagine di The Verge, portale che nelle ultime settimane ha seguito costantemente il processo e ci ha permesso di scoprirne tutti i dettagli, non solo riassume come sono andate le cose, ma parla anche di quelli che sono gli obiettivi dell'azienda. Spencer ribadisce di aver a cuore i consumatori e che l'acquisizione di Activision Blizzard non creerà malcontento tra i videogiocatori ma avrà solo vantaggi per loro. Nel messaggio si parla anche delle trattative fra Microsoft e la CMA per la sospensione del processo, che potrebbe portare ad una velocizzazione delle prossime fasi della transazione fra le due aziende.

Ecco poi il ringraziamento finale:

"Grazie a tutti coloro che hanno speso il loro tempo per supportare l'acquisizione. Ci siamo imbarcati in questo affare con la volontà di andare incontro ai videogiocatori di tutto il mondo e la decisione fatta oggi dal giudice ci permetterà di concretizzare la nostra visione."

