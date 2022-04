Arriva Nintendo Switch Sports: attenti a TV, finestre...e persone!

Tra chambara e pallavolo, calcio e tennis, bowling e badminton, il gameplay di Nintendo Switch Sports è pronto a movimentare le giornate dei videogiocatori in possesso della console ibrida della Grande N.

In vista del debutto dell'esclusiva Nintendo Switch, la divisione giapponese del colosso di Kyoto vuole però premurarsi che la community sia a conoscenza delle "norme di sicurezza" da rispettare durante i match. Con una serie di cinguettii dedicati al tema, l'account Twitter di Nintendo Japan ha dunque ricordato una serie di nozioni chiave per evitare di infliggere danni a cose...e persone!

Prima di tutto, si segnala la necessità di liberare un ampio spazio nell'area di fronte allo schermo, così da poter giocare a Nintendo Switch Sports lontano da tavolini, sedie o altri oggetti che potrebbero essere urtati durante le partite, inclusa la stessa TV. Nel caso in cui si giochi in più persone contemporaneamente, prosegue Nintendo, è essenziale mantenere una distanza adeguata, soprattutto nel caso siano coinvolti anche dei videogiocatori in erba, che per la loro ridotta statura potrebbero essere accidentalmente colpiti da adulti giocanti!



Spazio infine alle consuete raccomandazioni legate al corretto posizionamento dei Joy-Con. I controller di Nintendo Switch devono infatti essere saldamente ancorati al polso, tramite l'apposito laccetto in dotazione, onde evitare l'involontaria pratica della disciplina del lancio del Joy-Con, che potrebbe causare non pochi danni collaterali durante le fasi più competitive e concitate di Nintendo Switch Sports.

E dopo aver verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza, potete dirigervi verso la recensione di Nintendo Switch Sports confezionata dal nostro Marco Mottura.