Arriva un nuovo aggiornamento per Dragon Quest Builders 2

L'ultimo aggiornamento di Dragon Quest Builders 2 sta finalmente per arrivare, visto che in Giappone la sua uscita è prevista per il 20 agosto, come annunciato oggi da Square Enix durante un live stream, che trovate in cima alla news.

Il final update del gioco porterà diverse novità, tra cui un nuovo epilogo per la storia, attivabile però solo dopo aver soddisfatto alcuni requisiti, e la possibilità di attivare fino a tre slot per il salvataggio dei dati.

Tra gli altri nuovi arrivi alcune capigliature extra sia maschili che femminili, nuovi oggetti per cambiare liberamente il meteo, e la funzione Hero's Flag, che consiste nel fare in modo che, tenendo premuto il tasto per attaccare, gli abitanti del villaggio nelle vicinanze seguano il protagonista.

Square Enix ha infine annunciato che ha distribuito oltre 1.1 milioni di copie di Dragon Quest Builders 2 in tutto il mondo. Un risultato davvero di tutto rispetto. Per approfondire sul gioco potete leggere la nostra recensione di Dragon Quest Builders 2, o se preferite la versione video, la videorecensione di Dragon Quest Builders 2.