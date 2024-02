Arriva OnePlus 12R Genshin Impact Edition, lo smartphone ispirato a Keqing

Come annunciato nel corso della diretta di Genshin Impact dedicata alla versione 4.4, è arrivato lo smartphone da collezione nato dalla collaborazione fra Hoyoverse e OnePlus, ossia il OnePlus 12R Genshin Impact Edition.

Si tratta di una versione speciale del cellulare, il cui colore ricorda quello principale di Keqing, che viene venduto all'interno di una confezione speciale ricca di accessori esclusivi. Nella scatola si trovano infatti il cellulare, una cover abbinata, un poster, spille da collezione, un espulsore della scheda SIM a forma

di Stiletto saettante, un adattatore di ricarica viola con i loghi dell'elemento Electro e dello Stiletto

saettante e infine un cavo di ricarica USB Type-C con una luce LED viola dal design a gomito per

maggiore comodità. Per quello che riguarda il prezzo, questo esclusivo smartphone può essere preordinato a partire da oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, al costo di 749,99 euro.

Per chi non lo sapesse, l'accordo tra la software house ed il noto produttore di smartphone e altri dispositivi elettronici prevede una donazione di 14 milioni di dollari a Hoyoverse, così che il team di ricerca e sviluppo dello studio possa concentrarsi sull'ottimizzazione del free to play sui futuri dispositivi OnePlus.

