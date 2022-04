Arriva Patch 12.8 di League of Legends: rework per Swain e numerosi buff

Il particolarmente atteso mini-rework di Swain è ufficialmente disponibile in queste ore grazie al rilascio della Patch 12.8 per League of Legends, il famoso MOBA di casa Riot Games. Sebbene dei cambiamenti a Olaf non vi sia ancora alcun segnale concreto, vediamo assieme le modifiche principali di questo aggiornamento.

Si parte proprio dalle notevoli modifiche al Gran Generale di Noxus che abbiamo già trattato nella notizia dedicata: aumentano cure della passiva e salute massima, viene rimosso il meccanismo di attrazione dei nemici immobilizzati tramite la passiva, la Q fa più danni e costa meno mana, la W funzionerà come le supreme di Twisted Fate e Nocturne mostrando l’elenco dei nemici a portata, la E attirerà i nemici ma non infliggerà danni, e la R avrà un sistema di riattivazione diverso.

Al contempo, anche Kai’Sa ha subito cambiamenti notevoli per aumentare il rapporto del potere magico all’attivazione della passiva, riducendo l’AP della W e aumentando lo scudo della R. Così facendo, finalmente non verrete più eliminati da un “colpo di cecchino” ben assestato dalla Figlia del Vuoto.

A essere nerfate sono solamente Jinx, Xayah e Soraka, mentre i buff piovono sulla Landa degli Evocatori coinvolgendo diversi champion: da Bard a Zoe, passando per champ odiatissimi come Kassadin e Sylas, vediamo anche modifiche a Ezreal, Jhin e Tristana per riportare più ADC nel meta dominato ultimamente da Jinx, Xayah e Aphelios. Una modifica altrettanto importante riguarda il Cronografo, il quale non potrà più essere acquistato se si possiedono già Angelo custode o Clessidra di Zhonya. L’elenco integrale dei cambiamenti resta comunque disponibile sulla pagina ufficiale Riot dedicata alla Patch 12.8.

Con la Patch 12.9, dunque, vedremo arrivare il rework di Olaf e le modifiche a Taliyah.