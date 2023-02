Arriva la Patch 13.4 su League of Legends: la giungla riceve altre modifiche

La già anticipata Patch 13.4 di League of Legends è finalmente qui: la distribuzione è iniziata nelle scorse ore anche in Italia e chiunque potrà accedervi semplicemente avviando il client del MOBA firmato Riot Games. Vediamo le novità chiave portate da questo update sulla Landa degli Evocatori.

Ancora una volta è la Giungla a essere messa in discussione: il meta attuale che vede i jungler costretti a gank frequenti non si sposa bene con il dominio dei Support a distanza nella corsia inferiore. Per questa ragione, gli sviluppatori hanno deciso di sistemare gli oggetti per il guadagno d’oro dei Support e la velocità con cui i campioni della Giungla puliscono i vari campi.

Dunque, i nerf più importanti riguardano campioni come Amumu, Maokai, Elise, Jarvan IV e Udyr, ritenuti eccessivamente letali nelle patch precedenti. Con queste modifiche dovrebbero diventare scelte sempre valide nella Giungla, ma non veramente dominanti. Per quanto concerne la Giungla, invece, il Gromp perde un po’ di salute base e guadagna resistenza verso fine partita, mentre Shelly ha un raggio di azione più elevato e trova il ripristino immediato quando la pazienza termina. Infine, viene abbassata l’esperienza data dalle uccisioni tra livello 3 e livello 9, evitando così vantaggi iniziali eccessivi dati dalle kill.

A ricevere dei buff sono campioni come Alistar, Aphelios, Malphite, Orianna, Senna, Veigar e Viego, che da tempo non si facevano vedere nel competitivo, non solo nella scena Pro ma anche tra gli appassionati posizionati a rank più alti. O ancora, Thresh viene sistemato affinché la Q abbia un cooldown più basso e danni maggiori, mentre la W conferisce meno scudo e la E inferisce più danni magici. A migliorare la condizione dei support melee è anche il buff agli oggetti a loro dedicati, accompagnato dal nerf per gli oggetti di supporto a distanza come Vantaggio del Mago Ladro e Falce Spettrale.

Ultimo ma non meno importante, anzi forse il più grande cambiamento della patch 13.4, riguarda il cambiamento agli LP dati ai giocatori per vittorie e sconfitte, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Per maggiori dettagli, c'è sempre il Changelog completo ufficiale.