Arriva il nuovo PlayStation State of Play! Data e primi dettagli sull'evento di febbraio

I curatori del PlayStation Blog confermano le anticipazioni sullo State of Play di febbraio e annunciano ufficialmente il nuovo evento mediatico dedicato ai prossimi videogiochi in uscita sulle console di casa Sony (e non solo).

Come apprendiamo dalle colonne del PS Blog, il prossimo appuntamento mediatico organizzato da Sony fornirà degli importanti aggiornamenti per tutta la community PlayStation. Il nuovo State of Play, nella fattispecie, riaprirà una finestra di ben 15 minuti sulla dimensione supereroica di Suicide Squad Kill the Justice League, con un focus sul gameplay e sui contenuti del titolo.

L'action adventure in salsa open world di Rocksteady s'accompagnerà a "un nuovo sguardo sui videogiochi previsti dai partner di terze parti". Sempre nel corso del PlayStation State of Play assisteremo a delle presentazioni estese di cinque videogiochi destinati ad approdare su PlayStation VR2 più avanti nel 2023. A giudicare da quanto sottolineato dai gestori del PS Blog, quindi, l'evento si focalizzerà sui videogiochi third party e non sulle produzioni dei PlayStation Studios come gli attesissimi Marvel's Spider-Man 2 o Marvel's Wolverine.

L'appuntamento fissato dal colosso tecnologico giapponese è per le ore 22:00 italiane di giovedì 23 febbraio. Come di consueto, la redazione di Everyeye.it seguirà in diretta lo State of Play per fornirvi tutti gli aggiornamenti sulle World Premiere e sugli annunci dello spettacolo digitale approntato da Sony.