Arriva Possibility Space, nuovo team di veterani provenienti da Ubisoft, BioWare e Valve

È appena stata annunciata l'apertura di Possibility Space, una nuova software house i cui membri vantano un curriculum di tutto rispetto e che puntano alla creazione di IP di successo.

A capo dell'azienda troviamo Jeff Strain, co-fondatore di ArenaNet (Guild Wars) e fondatore di Undead Labs, ovvero il team responsabile dei due State of Decay che è stato acquisito da Microsoft e fa ora parte degli Xbox Game Studios. Il boss del nuovo team è solo uno dei tantissimi veterani che hanno deciso di far parte di questo progetto, il quale vanta decine di sviluppatori che hanno lavorato nelle più grandi software house del mondo come Ubisoft, Insomniac Games, Valve, BioWare, Electronic Arts, Double Fine e Oculus. Si tratta quindi di una squadra di grande esperienza che potrebbe riservarci più di qualche sorpresa in futuro.

Purtroppo l'annuncio del team con sede a New Orleans, in Louisiana, non è stato accompagnato da indizi sul primo progetto e non è chiaro quale sarà il tipo di produzioni sulle quali i talentuosi sviluppatori si concentreranno. In ogni caso è probabile che dovremo attendere ancora un po' per scoprire cosa bolle in pentola in quel di Possibility Space, dal momento che si tratta di uno studio appena nato.