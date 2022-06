Arriva prima sconfitta T1 negli Split 2022 LCK: finita streak di imbattibilità casalinga

La Regular Season 2022 dei T1 fino a oggi ha visto un record di imbattibilità nel campionato casalingo sudcoreano: lo scorso marzo, infatti, i T1 hanno concluso lo Spring Split senza sconfitte, con il record di 18-0. In queste ore, però, la compagine di Faker è caduta 2-1 contro i Kwangdong Freecs.

La prima serie persa nella Regular Season 2022 è giunta quindi durante il Summer Split LCK 2022: il record precedente era di 26 partite consecutive vinte, prima di perdere una BO1 contro i G2 Esports durante l’MSI 2022 dello scorso maggio. L’unica serie persa dai T1 nel 2022 è arrivata invece al Gran Finale del Mid-Season Invitational finito 3-2 per i Royal Never Give Up.

La partita contro i Kwangdong Freecs, dunque, ha visto i T1 vincere il primo scontro in 27 minuti; tuttavia, il secondo match è andato nelle mani dei Kwangdong di Teddy dopo 38 minuti di lotta. Infine, con un Ornn nella Midlane e Ashe come ADC, scelte sorprendenti per il meta attuale e mai viste prima in LCK nelle rispettive posizioni, i Kwangdong hanno superato l’ostacolo T1. In questo match, Teddy si è aggiudicato 28 takedown arrivando a oltre 1.800 uccisioni in LCK nella sua carriera, posizionandosi così al quarto posto assoluto.

Ovviamente questo può essere anche solamente un piccolo passo falso da parte di Faker e soci, l’importante è arrivare alla finale e avere la meglio sull’ultimo avversario in vista dei Worlds 2022.