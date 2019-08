Arriva il set Agente Anarchico nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Siamo tutti in attesa dell'arrivo della Stagione 10 di Fortnite, per cui cosa c'è di meglio di ingannare il tempo facendo un po' di shopping? Naturalmente parliamo di shopping online, meglio se effettuato all'interno del negozio di Fortnite stesso, che è appena stato aggiornato.

Protagonista di oggi è sicuramente il set Agente Anarchico, disponibile con la skin non comune da 800 V-Bucks e il glider Chaos. Ma sono in vendita anche un'altra skin, Bandolette, da 1200 V-Bucks, il glider Choppa a forma di elicottero, il piccone Machete e la copertura Digital Grayscale.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, le skin in vendita sono la Prickly Patroller, che vi farà trasformare in un cactus al modico prezzo di 800 V-Bucks, e la Infiltrator, che invece di V-Bucks ne costa 1200. Completano il quadro le emote Glitter, Signature Shuffle e Spring Loaded, e il piccone Studded Axe.

Oltre a ricordarvi come al solito che gli oggetti in vendita non garantiscono alcun vantaggio competitivo in battaglia, vi ricordiamo che stamattina alle 10 i server di Fortnite saranno offline per permettere l'aggiornamento e l'arrivo della Stagione 10. Trovate tutte le informazioni a riguardo sul nostro sito.

Nell'attesa, avete già deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks, o pensate di attendere l'arrivo dell'aggiornamento?