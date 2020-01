Arriva la skin di Ninja nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Come di consueto è arrivato il quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, che ha portato con sé una gradita sorpresa come la skin dedicata a Ninja, di cui si parlava già da un po', e che fa parte delle Icon Series di Fortnite, che porteranno poi in gioco le skin di diversi altri creatori di contenuti legati al gioco.

Non si tratta però dell'unica novità arrivata con l'aggiornamento dello shop di Fortnite: sono infatti in vendita nel negozio "tradizionale" anche la skin Bull Shark e il piccone Underbite. Le Daily Sales comprendono invece un gran numero di oggetti, tra cui, oltre alla skin di Ninja, anche le skin Mayhem e Renegade.

Per completare il look del celebre streamer sono in vendita anche il balletto Ninja Style (gli altri due in vendita sono Ground Pound e Smooth Moves), e le doppie katana. Completa il quadro il piccone Plunja da 800 V-Bucks.

Come sempre vi ricordiamo che gli acquisti in-game non vi daranno alcun vantaggio in battaglia, ma modificheranno il vostro personaggio unicamente dal punto di vista estetico. Che ne pensate dei nuovi oggetti in vendita? Vi trasformerete in Ninja?

Nel frattempo, avete dato un'occhiata alle novità dell'aggiornamento 11.40 di Fortnite? Trovate tutte le ultime notizie sul Battle Royale di Epic Games sul nostro sito.