Arriva a sorpresa l'aggiornamento 11.21 di Fortnite: ecco tutte le novità

Un po' a sorpresa, Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 11.21 di Fortnite. Per la verità era lecito aspettarsi l'arrivo di una patch, non fosse altro per sistemare alcuni piccoli bug, glitch ed errori vari emersi nel corso dell'ultimo periodo sul Battle Royale, ma la patch è arrivata senza preavviso poco fa.

La potete già scaricare su tutte le piattaforme per cui è disponibile Fortnite, e naturalmente come con l'arrivo di ogni piccolo aggiornamento e patch, i data miner si sono messi al lavoro per scoprire eventuali novità in anteprima.

Negli aggiornamenti che vengono aggiunti mettendo offline i server di Fortnite, come in questo caso, in genere vengono aggiunti dei file relativi ad oggetti cosmetici, schermate di caricamento, armi in arrivo prossimamente e quant'altro. Purtroppo però non sembra essere questo il caso, o perlomeno al momento i data miner non sono riusciti ad accedere ai file criptati del gioco, ma hanno comunque svelato l'arrivo di una variante della skin Lace.

Per il resto, Epic per il momento non ha diffuso le patch note dell'aggiornamento, per cui non si conosce ancora nel dettaglio cosa sia stato modificato ed aggiunto, ma terremo gli occhi aperti nelle prossime ore per eventuali novità.

Nel frattempo ci sono un po' di controversie relative al gioco: Fortnite è stato superato da LOL su Twitch, che dunque è il gioco più seguito del 2019. Inoltre Ninja ha detto che Fortnite è più difficile del football NFL ed è subito partita la polemica. Trovate tutte le ultime news a riguardo sul nostro sito.