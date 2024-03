Arriva la speciale Xbox Series X di Final Fantasy XIV, ma non è per tutti

Negli ultimi giorni abbiamo assistito all'arrivo di numerose versioni speciali di Xbox Series X come quella a tema Spongebob. Ad aggiungersi alla lista troviamo anche la console dedicata a Final Fantasy XIV, che però sarà molto difficile da ottenere.

L'esclusiva macchina da gioco di ultima generazione è stata ricolorata dagli artisti di Microsoft per somigliare ad un cristallo azzurro e, rispetto alla versione tradizionale di Xbox Series X, vanta anche uno speciale stand dorato caratterizzato da una base e due anelli che avvolgono la console. Ad accompagnare questa edizione speciale di Series X troviamo anche un controller a tema, la cui scocca riprende la colorazione azzurra della console e la croce direzionale è invece dorata come lo stand.

Nel caso in cui dovesse piacervi questa speciale Xbox Series X a tema Final Fantasy XIV, sappiate che non sarà affatto semplice mettere le mani su una di queste unità. Non si tratta di una versione destinata alla vendita, poiché Microsoft ne ha realizzato alcuni esemplari per i vincitori di uno speciale concorso, grazie al quale alcuni fortunati si accaparreranno la console con il controller, la Collector's Edition di Final Fantasy XIV e un abbonamento di 12 mesi a Xbox Game Pass Ultimate.

Come potete facilmente immaginare, il concorso non è attivo in territorio italiano e possono partecipare solo i residenti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Non è però da escludere che un'iniziativa simile possa essere replicata anche in altri paesi del mondo nel corso delle prossime settimane. In ogni caso, bisognerà attendere aggiornamenti da parte di Microsoft, che nel caso in cui dovesse estendere la validità del concorso lo farà sapere tramite i canali social ufficiali.

Prima di lasciarvi alla foto della console, vi ricordiamo che Xbox Design Lab ha accolto i controller di Fallout, sono ricoperti di Vault Boy.

