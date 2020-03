Arriva lo Steam Game Festival: si potranno provare più di 40 demo di giochi in uscita

Come ormai ben sapete, per via del diffondersi del Coronavirus sono sempre più numerosi gli eventi a tema videoludico che sono stati cancellati o rimandati. Sembra però che qualcosa stia bollendo in pentola e nelle prossime ore dovrebbe avere il via lo Steam Game Festival 2020.

L'evento, la cui esistenza è appena stata svelata su Twitter da Geoff Keighley, dovrebbe colmare il vuoto lasciato dalla Game Developers Conference 2020 e permetterà agli utenti della piattaforma Valve di assistere all'annuncio di 14 nuovi giochi e di provare tantissime demo gratuite di progetti in sviluppo. Si tratta quindi di un'iniziativa che vuole avvicinare i giocatori e favorire il lavoro degli sviluppatori in un momento di difficoltà e, stando alle parole dell'organizzatore dei The Game Awards, questo è solo il primo di una serie di eventi di questo tipo che coinvolgeranno anche altre piattaforme (si pensa quindi a Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One). Non è quindi da escludere che, vista la cancellazione dell'E3 2020, il prossimo giugno possa arrivare un evento del genere durante il quale i giocatori potranno provare con mano delle versioni dimostrative dei titoli presentati magari nel corso di una conferenza in streaming.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'evento, vi ricordiamo che lo Steam Game Festival 2020 dovrebbe avere il via domani, 18 marzo 2020. Quella di domani sarà quindi una giornata particolarmente ricca per chiunque ami i videogiochi, visto che si terranno a poche ore di distanza la presentazione ufficiale di PlayStation 5 alle ore 17:00 e una nuova conferenza di Microsoft su Xbox Series X alle ore 19:40, durante la quale si dovrebbe tornare a parlare anche di Project xCloud.