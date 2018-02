Arriva il supporto per AMD TrueAudio Next su Steam Audio

hanno annunciato la loro collaborazione per supportarein, offrendo maggiore complessità del comparto audio e una migliore qualità per i contenuti VR, velocizzando significativamente l'elaborazione audio e migliorando le prestazioni generali.

TAN sfrutta due caratteristiche specifiche per massimizzare le prestazioni audio:

AMD Resource Reservation

Consente agli sviluppatori di riservare una parte della capacità di calcolo della GPU esclusivamente per l'elaborazione audio. Gli sviluppatori possono dedicare il 20-25% delle unità di calcolo di una GPU per l'elaborazione audio e possono essere abilitate o disabilitate in base alle esigenze.

GPU compute Convolution Algorithms

Consente agli sviluppatori di aumentare il livello di dettagli audio nei giochi e nelle applicazioni VR, modificando una vasta gamma di aspetti sonori così da aumentare ancora di più le sensazioni date dal comparto audio, necessario per creare una vera immersione nei titoli che sfruttano la realtà virtuale.

Queste caratteristiche offrono molti vantaggi agli sviluppatori, offrendo migliori performance ed esperienze sempre più immersive tra cui:

Maggiore complessità uditiva

Offre agli sviluppatori la possibilità di aumentare il numero di sorgenti audio, tra cui Ambisonics per il suono indiretto, la risposta all'impulso (IR) e altro.

Rendere più performante la CPU

Spostare la convoluzione dalla CPU alla GPU, riducendo la frazione di tempo speso dalla CPU nell'elaborazione audio, consente al processore di essere utilizzato per altre attività, come la simulazione fisica o l’AI.

Riduzione degli errori audio indesiderati

Il rendering di immagini complesse non rallenta l'elaborazione dell'audio, evitando problemi indesiderati.

Supporto a prestazioni estremamente fluide

Impedisce qualsiasi calo improvviso di frame rate o situazioni di stuttering, in quanto l'elaborazione audio non interferisce con la grafica o con i processi della CPU.