Arriva il taccuino di GameStop con oltre 25 coupon per sconti e offerte

Nasce il Taccuino GSZ, un nuovo modo di accompagnare i propri clienti tra vantaggi esclusivi multibrand e non solo. GameStopZing, retail leader nella distribuzione di videogames e punto di riferimento nel mondo del merchandising, apre le porte alle Partnership, forte del proprio posizionamento sul mercato e del profondo legame coi propri clienti.

Importanti nomi del mondo del fashion come AW Lab, del lusso come The Corner.com e della mobilità come Flixbus, hanno scelto l’insegna per legare il proprio brand a quello che in questo momento è cuore pulsante dell’Italia e non solo: i fangamers, ovvero una sintesi perfetta tra i gamers e chi ha nel cuore una vera passione.

Attenzione al cliente, servizio attento e puntuale, ricerca costante di innovazione, nonchè espressione della cultura pop, questi sono i valori su cui GameStopZing fonda la sua storia ed il suo successo, e sono questi i pilastri che ha condiviso con i Partner che hanno scelto di percorrere con l’insegna un percorso duraturo, con l’obiettivo comune di offrire ai propri clienti vantaggi cross industry, attraverso azioni di couponing mirate e soprattutto fortemente affini ai rispettivi target.

Il primo esempio concreto è il nuovo Taccuino GSZ, che conterrà al suo interno tutti i vantaggi dei Partner che hanno aderito al progetto, oltre a speciali scontistiche, valide nei negozi della catena, ed editoriali esclusivi. Un prodotto unico ed originale, dal design classico ma accattivante, con una sola parola d’ordine: creatività. Si perchè l’obiettivo che si cela dietro il progetto è proprio quello di ideare un prodotto fuori dagli schemi della classica agenda annuale, in cui non è il ritmo dei giorni a dettare le regole ma il proprio e personale senso di libertà. Dalla scuola al lavoro, dal teenager alla mamma, il taccuino GSZ vuole essere per tutto e per tutti, in cui ognuno può sentirsi fuori dal tempo che passa o connesso al proprio lavoro, in cui scrivere i propri pensieri o condividere idee e progetti.

Arriverà a luglio a scaffale ma è già possibile prenotare la propria copia, con uno sconto esclusivo per i possessori di GSZ+ Level 3 e Epic, le carte fedeltà riservate ai clienti Top di GameStopZing.