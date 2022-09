Arriva un nuovo trailer in lingua inglese per Dragon Quest Treasures

Dragon Quest Treasures sta per arrivare. Il mese di dicembre è ormai dietro le porte, pronto a vedere pubblicare sul mercato un nuovo capitolo del brand di Dragon Quest. Non si tratta certamente di una saga che necessita di presentazioni, anche per il pubblico occidentale, ma nelle scorse ore sono arrivate alcune novità.

Da poco, infatti, il canale Youtube di Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato a Dragon Quest Treasures, il venturo capitolo spinoff di Dragon Quest XI in arrivo sulla console ibrida della Grande N nel corso del 9 dicembre del 2022. Da oggi, dunque, è possibile osservare nuovamente il titolo prodotto e pubblicato da Square Enix, pronto a narrarci una storia avvincente e ludicamente accattivante.

I protagonisti di Dragon Quest Treasures, Erik e la sorella Mia, sognano di esplorare il mondo che li circonda, andando alla ricerca di perduti tesori in ogni luogo del pianeta. I due, che vivono a bordo di una nave vichinga, si imbattono in due insolite creature, i cui nomi sono Misha e Suyn. Come per magia, dopo questo strambo incontro, Erik e Mia si ritrovano nel fantastico mondo di Draconia, un leggendario e remoto luogo stracolmo di tesori che aspettano solamente i nostri avventurieri.

L'avventura non sarà certamente priva di insidie e di nuove conoscenze, le quali si uniranno al nostro amato duo per esplorare il mondo in compagnia. Questo vastissimo mondo aspetta solo di essere scoperto dai personaggi protagonisti, in un viaggio ricco di ripide montagne da scalare, tesori negli anfratti più inaccessibili e, soprattutto, pieno di grandi e divertenti avventure. Tanti misteri e mondi fantastici, dunque, attendono a tutti noi a partire dal mese di dicembre.

Erik, il fratello maggiore dal cuore d'oro e Mia, la sorellina dagli occhi brillanti, saranno i protagonisti di questa inedita avventura e, soprattutto, del nuovo trailer che trovate allegato alla notizia, che mostra numerose fasi di gioco del titolo esclusivo per Nintendo Switch.