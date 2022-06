Arriva l'User Score sull'Epic Games Store: come si usa e limitazioni anti-Review Bombing

Dopo una lunga attesa e numerose richieste, finalmente anche l'Epic Game Store implementerà una delle feature più riconoscibili ed utilizzate: l'User Score. Epic Games spiega come funzioneranno le valutazioni degli utenti e quando si potranno lasciare dei feedback.

Come spiegato nel sito ufficiale dello Store, anzitutto sarà indispensabile aver giocato almeno due ore un qualunque titolo prima di poterne lasciare una valutazione su una scala da uno a cinque, che nello specifico funzionerà così: "Dopo una sessione di gioco, dei giocatori selezionati a caso avranno l'opportunità di valutare il gioco assegnando un massimo di cinque stelle. Con il tempo, questi punteggi serviranno a calcolare la "valutazione generale" che apparirà sulla pagina del prodotto sullo store. Queste richieste vengono inviate a giocatori a caso, quindi nessuno ne riceverà troppe; anzi, probabilmente non le invieremo neppure per tutti i giochi o le app usate", si legge sul sito di Epic.

Questa impostazione è stata decisa per porre un freno al fenomeno del review bombing che affligge spesso altre piattaforme (come Steam e Metacritic ad esempio), e garantire in questo modo un verdetto degli utenti quanto più possibile sincero e basato su un'effettiva prova dei titoli analizzati. L'User Score non è comunque la sola novità introdotta da Epic, in quanto arrivano anche i sondaggi. Saranno in genere collegati all'ultima sessione di gioco effettuata ed alterneranno quesiti a risposta multipla ed altri limitati ad un semplice "Sì" o "No".

"Dopo che un numero sufficiente di giocatori avrà partecipato ai sondaggi, le risposte fornite aiuteranno a generare delle etichette per le pagine dei relativi prodotti. Queste etichette potranno essere utilizzate per filtrare i giochi e le app nell'Epic Games Store. Più vengono approfondite, più queste etichette potranno informare sui contenuti e migliorare le probabilità che vengano scoperti, aiutando i giocatori a trovare sempre più giochi", spiega Epic in merito ai sondaggi.

Oltre a scoprire come funzionano le nuove feature, non dimenticatevi anche l'ultimo gioco in regalo dell'Epic Games Store, disponibile dal 16 giugno e fino al 23 dello stesso mese.