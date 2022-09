Arriva una versione fisica di Eiyuden Chronicle: Rising per PS e Switch

Stando ad una nuova notizia delle ultime ore, sembrerebbe in arrivo una edizione fisica di Eiyuden Chronicle: Rising, ad opera di Red Art Games. Tale versione verrà rilasciato sul mercato americano ed europeo il 26 gennaio 2023, stando a quanto dichiarato dallo stesso publisher.

Il prezzo di listino ammonta a 34,99 euro per il mercato europeo, ossia 34,99 dollari per quello americano. Il prodotto, secondo quanto affermato, arriverà ad inizio del nuovo anno e sarà disponibile nella sua versione per console di casa Sony e Nintendo. Tuttavia, nei due continenti verranno pubblicati da due publisher differenti: Video Games Plus in America e il sopracitato negozio digitale Red Art Games per l'Europa.

Qualora non foste interessati a recuperare l'edizione fisica del gioco, tuttavia, trovate Eiyuden Chronicle: Rising disponibile su PC e console in versione digitale. Lo troverete, dunque, su tutte le sopracitate piattaforme, oltre che su Steam, Epic Games Store, GOG ed Xbox (anche via game pass). Eiyden Chronicle: Rising è un titolo che combina alcune interessanti meccaniche d'avventura con il riferimento ad alcune rovine antiche e tanto altro ancora. Gli eroi di questo grande racconto lotteranno per aiutare la limitrofa città di Runebarrows, risolvendo alcune dispute con dei guerrieri nel corso della propria avventura, approfondendo anche i legami tra tutti i personaggi principali. Un grande segreto si cela in questo mondo immaginario, e chissà: magari quest'ultimo riserverà tante soprese per tutti i giocatori!

Il gioco presenta tante feature importanti, al di là della giocabilità di più personaggi, come l'esperienza di zone di platforming in 2.5D e la presenza di varie lingue come l'italiano, l'inglese, il francese e tante altre ancora. Qualora voleste approfondire l'argomento, trovate la nostra recensione di Eiyuden Chronicle: Rising, ad opera di Salvo Privitera.