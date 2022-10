Arrivano le Bradibox, le scatole piene di storie realizzate dalla startup Bradiboo

La scienza lo conferma: la noia non è solo utile ma stimola la creatività. Ed è proprio durante uno dei periodi che più di altri hanno caratterizzato questa condizione che Michele e Andrea, due giovani genitori intraprendenti, hanno deciso di dar vita a Bradiboo, la startup responsabile dello sviluppo delle Bradibox.

Tutto è partito dall’esigenza di inventare soluzioni sempre nuove e coinvolgenti per intrattenere i bambini costretti in casa e, soprattutto, per conservare tutti quei progressi ottenuti frequentando l’asilo. Ma, nonostante una bella dose di immaginazione, non era affatto facile mantenere alta l’attenzione dei più piccoli e organizzare attività che potessero educare e divertire allo stesso tempo.

Da qui l’idea di realizzare un kit per genitori che potesse valorizzare al massimo il tempo trascorso con i propri figli. Grazie alla collaborazione con una pedagogista professionista, unita all’esperienza di designer di Michele e a quella di autore di Andrea, Bradiboo diventa magicamente realtà portando con se tutto il sostegno necessario per quegli adulti che, per motivi familiari o professionali, hanno a che fare con i bambini in età prescolare.

All’interno delle Bradibox, il primo prodotto sviluppato dalla società e attualmente in campagna crowdfunding su Kickstarter, si può trovare un libro illustrato che racconta una storia originale, un pieghevole che la introduce e suggerisce giochi e idee per costruire cose o fare arte con un livello di difficoltà crescente, restituendo il giusto valore al ‘fare cose con le proprie mani’: disegnare, ritagliare, incollare, sperimentare, magari pasticciare un po’, creare qualcosa, scoprire e coltivare la propria creatività, senza disdegnare il digitale, cercando anzi di integrarlo.



In più, dentro la Bradibox, realizzata con materiali riciclati e sostenibili, ci sono le ‘Bradicose’, ovvero ‘quello che serve’ per giocare e imparare. Ma non è sempre così, perché in casa c’è sempre qualcosa che può diventare una ‘Bradicosa’: uno stimolo virtuoso per riutilizzare o riciclare oggetti altrimenti destinati al cestino della spazzatura.

Bradiboo crede nel potere educativo dell’ascoltare, leggere - ma anche inventare e raccontare - tante storie e del non avere fretta: fare con calma, come insegna Bradford, il bradipo protagonista delle storie, è l’unico modo per vivere appieno un’esperienza e aiutare i bambini ad affrontare temi importanti e attuali utili alla loro crescita e al loro sviluppo.