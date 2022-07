Arrivano i fumetti prequel di Gotham Knights con bonus in-game

La lore di Gotham Knights, action RPG in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC, si espande grazie a una serie a fumetti interamente dedicata al pipistrello mascherato e ai suoi aiutanti.

Dalle penne di Evan Narcisse e ABEL arriva Batman: Gotham Knights Città Dorata: si tratta di una mini serie composta da 6 albi, in cui verranno approfondite le gesta di Batman prima della sua (presunta) morte nel gioco, ma anche le origini del misterioso virus che ha colpito Gotham e trasformato i suoi abitanti. In più, questi fumetti ci riporteranno nella Gotham City del 1800, sorvegliata dall'allora vigilante mascherato: The Runaway.

I numeri di Batman:Gotham Knights Città Dorata - le cui copertine saranno a cura di Greg Capullo - saranno acquistabili singolarmente oppure in un'unica edizione da collezione che verrà pubblicata anche in Italia. L'acquisto di ogni fumetto vi darà oltrettutto accesso a delle skin inedite da utilizzare in Gotham Knights, con la possibilità di ricevere un ulteriore bonus se collezionerete tutti gli albi.

Il gioco è stato tra l'altro al centro dell'attenzione durante il San Diego Comic-Con, occasione in cui il creative director Patrick Redding ha confermato che Joker non sarà presente in Gotham Knights.

Grazie a un nuovo trailer di Gotham Knights dedicato a Batgirl, abbiamo poi potuto dare uno sguardo allo stile di combattimento dell'eroina, elegante ma allo stesso tempo brutale.

Vi ricordiamo che Gotham Knights uscirà il 25 Ottobre 2022.