Arrivano i Funko POP dedicati ai Protagonisti di Persona 5!

Persona 5, JRPG sviluppato da Atlus ed esordito sul mercato nel corso dei primi mesi del 2017, ha ricevuto un accoglienza a dir poco calorosa tanto dalla critica di settore quanto dal pubblico.

Non sorprende dunque più di tanto che Funko abbia deciso di annunciare una linea di statuette dedicate proprio ai Phantom Thieves. I protagonisti di Persona 5 saranno infatti rappresentati tramite gli ormai celebri Funko POP. Ad ora, tuttavia, non tutti i personaggi principali hanno una statuetta dedicata, ma solo alcuni di essi.

Tra i presenti all'appello troviamo l'immancabile Joker, disponibile in due versioni (di una ad edizione limitata), insieme ad Ann, Riuji e Morgana. Come di consueto potete trovare in calce a questa news alcune immagini di anteprima, direttamente dal sito web di Funko, sul quale si avverte che "Le immagini finali arriveranno presto". Purtroppo, ad ora non è nota la data di uscita di queste nuove statuette, anch'essa segnalata come "Coming soon". Che ne dite, vi piacciono?



Ne approfittiamo per ricordare ai Lettori che recentemente è stata ufficializzata da Atlus l'esistenza di "Persona 5 R", tramite la pubblicazione di un Teaser Trailer dedicato. Ad oggi non si dispone di molti dettagli in merito al progetto. Tuttavia, la Software House ha promesso aggiornamenti in merito in occasione del prossimo marzo: l'attesa non sarà dunque eccessivamente lunga!