Arrivano i nuovi Deals with Gold della settimana su Xbox One

Poche cose danno soddisfazione ai gamer come recuperare un gioco a prezzo scontato. Ecco che i Deals with Gold di Microsoft si rivelano sempre una buona occasione per mettere mano al portafogli e aggiungere alla libreria qualche perla che ci era sfuggita.

Ecco dunque quali sono i tre titoli proposti a prezzo speciale questa settimana, fino al 15 Aprile. Si parte con Overcooked, simpaticissimo titolo culinario che dà il meglio di sé in modalità multiplayer fino a 4 giocatori. Trasformatevi in novelli Masterchef preparando succulenti pietanze nel giusto tempo, togliendovi lo sfizio di gridare contro i vostri amici che non sanno condire neanche un'insalata. Tutte le informazioni sul gioco le potete trovare anche nella nostra recensione di Overcooked.

Si passa poi a The Infectious Madness of the Doctor Dekker, una bizzarra avventura FMV che vanta ottime recensioni su Metacritic e Steam.

Infine il terzo titolo proposto è Owlboy, uno sfizioso metroidvania in stile pixel art che è una vera e propria perla indie, sia a livello grafico, sia per quanto riguarda la storia. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Owlboy.

Il resto del catalogo in offerta è disponibile, come di consueto, sul sito di Major Nelson. Che ne pensate dei tre titoli della settimana? Ne approfitterete?