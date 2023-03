Arrivano Pokémon Violetto e Scarlatto: preordina subito su eBay la nuova espansione!

Importante novità per gli appassionati di carte collezionabili a tema Pokémon. Su eBay infatti è ufficialmente partito il preorder della nuova espansione Violetto e Scarlatto, che può essere acquistata a prezzi convenienti.

Collegandosi alla pagina dedicata su eBay, è possibile scegliere tra diversi pacchetti, con costi variabili da 59,90 a 174,90 Euro. I preorder saranno disponibili fino alla mezzanotte del 2 Aprile 2023, e sono gestiti da tutti venditori professionali con un elevato rate di feedback positivi.

Tutti gli appassionati avranno sicuramente seguito il nostro speciale in cui abbiamo svelato le carte di Pepe e Mabosstiff presenti nell'espansione.

Nella lista dei pacchetti disponibili in preorder spicca sicuramente il Set Allenatore Fuoriclasse, composto da 9 bustine dell'espansione, una carta promozionale del Leggendario presente sul cofanetto (ovvero Koraidon o Mraidon), 65 bustine protettive con il Leggendario e 45 carte energia. A ciò si aggiungono anche contenuti extra come una guida di gioco per l'espansione, sette dadi, due segnalini ed una carta codice di gioco.

Il consiglio è di piazzare il preordine il prima possibile, dal momento che la richiesta potrebbe essere alta anche alla luce del successo senza precedenti ottenuto dal GCC Pokémon, che nell'anno appena passato ha registrato vendite record.

