Arrivano le premiazioni per i Japan Game Awards 2022: ecco chi ha vinto

A questa nuova edizione del Tokyo Games Show, che ha saputo regalarci grandi novità con le sorprese riservateci dai nuovi giochi annunciati per Xbox Game Pass e non solo, segue l'arrivo della nomination ufficiale per i Japan Game Awards.

Nel corso della grande fiera videoludica nella terra del Sol Levante, infatti, sono stati conferiti una serie di premi ad alcuni dei migliori videogiochi in oriente, approdati dunque anche su quel mercato. A vincere su tutti sono i remake dei titoli Pokémon di quarta generazione, di cui trovate la nostra opinione nella recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente curata da Francesco Cilurzo, anche conosciuto come Cydonia.

I titoli in questione hanno vinto il premio nella categoria dei Global Award, dedicata ai best seller del mercato asiatico. Tuttavia, qui di seguito trovate i titoli degli altri assegnati di tutti i premi conferiti nel corso dei Japan Game Awards:

Premio come migliore game design:

Inscryption

Premio come eccellenze:

Resident Evil Village

Sky: Children of the Light

Tales of Arise

Lost Judgment

Final Fantasy XIV: Endwalker

Pokemon Legends: Arceus

Horizon Forbidden West

Elden Ring

Ghostwire: Tokyo

Kirby e la terra perduta

Gran Premio:

Elden Ring

Nonostante si tratti di un premio poco considerato dal grande pubblico occidentale, la sola presenza nella lista di titoli non creati da team di sviluppo orientali, come l'opera di Guerrilla Games Horizon Forbidden West, rappresenta un elemento alquanto interessante per una premiazione che, volente o nolente, tende a privilegiare le grandi produzioni dalle tinte orientali.