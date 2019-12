Arrivano le prime skin di Natale di Fortnite Capitolo 2

Il Capitolo 2 di Fortnite, lanciato lo scorso mese di ottobre, si appresta a vivere la sua prima stagione natalizia e a partire da oggi arrivano le prime skin nel negozio, in vendita a partire da 800 V-Buck, con alcune Emote disponibili ad un prezzo più basso.

Tra le prime skin di Natale di Fortnite troviamo Ranger Naso Rosso (una delle skin più rare di Fortnite) in versione maschile e femminile, entrambi in vendita a 800 V-Buck l'uno. Non si tratta di skin inedite in quanto già apparse nel 2017 e 2018, tuttavia si mostrano ora per la prima volta in Fortnite Capitolo 2. Torna anche Maestra Maki in versione Rara, in vendita a 1-200 V-Buck.

Skin Fortnite 9 Dicembre 2019

Ranger Naso Rosso (Skin) - 800 V-Buck

Atmosfera Isolana (Emote) - 500 V-Buck

Esilarante (Emote) - 500 V-Buck

Doppiogioco (Skin) - 1200 V-Buck

Siediti (Emote) - 200 V-Buck

Rompighiaccio (Strumento di Raccolta) - 500 V-Buck

Maestra Maki (Skin) - 1200 V-Buck

Pennuto Volante (Deltaplano) - 800 V-Buck

Dissidente (Costume) - 1500 V-Buck

Da segnalare anche le Emote Esilarante, Siediti e Atmosfera Isolana disponibili a 500 V-Buck l'una, oltre allo Strumento di Raccolta Rompighiaccio e al Deltaplano Pennuto Volante. Un buon modo per prepararsi all'arrivo dell'evento di Natale Fortnite 2019 che dovrebbe prendere il via questa settimana in contemporanea con il debutto dell'aggiornamento 11.30 previsto per martedì 10 o mercoledì 11 dicembre.