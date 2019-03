Arrivano i primi ban permanenti per i cheater di Apex Legends

In aggiunta ai 355.000 cheater di Apex Legends già bannati, diversi giocatori "birichini" del battle royale di Respawn affermano di aver ricevuto un ban permanente da parte della sussidiaria statunitense di Electronic Arts.

Sui principali social e forum videoludici, infatti, si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi ritiene di essere incappato in un "hardware ban" che non permette loro di riconnettersi ai server di Apex Legends dal medesimo sistema, seppure con un altro account.

Se confermata, l'iniziativa promossa da Respawn Entertainment per arginare il fastidioso fenomeno degli hacker di Apex Legends potrebbe essere il primo di una lunga serie di atti che il team di Vince Zampella potrebbe attuare nel corso dei prossimi giorni in vista del lancio della Stagione 1 e del Battle Pass, entrambi previsti entro (e si spera non oltre) la fine di marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come suggerito dall'ingresso delle Pedane di iper-salto di Octane sull'isola di Kings Canyon.

Di recente, anche Ninja aveva suggerito a Respawn di prendere esempio da Epic Games e da Fortnite per contrastare efficacemente gli hacker e i cheater di Apex Legends, soprattutto in virtù del crescente numero di appassionati vecchi e nuovi di battle royale che si stanno appassionando al nuovo sparatutto multiplayer di EA.