Arrivano i risultati finanziari di Sega: alti e bassi per lo storico marchio

È tempo di bilanci per molte aziende, che stanno rivelando i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale 2019, ossia quelli relativi al periodo che si è concluso il 31 Dicembre. Non fa eccezione Sega, che ha vissuto nell'ultimo periodo un momento di alti e bassi.

L'azienda ha infatti fatto uscire Persona 5 Royal (che arriverà anche in Occidente. Peraltro Persona 5 Royal sarà sottotitolato anche in italiano.) e Sakura Wars per PlayStation 4 in Giappone, e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per Nintendo Switch in tutto il mondo. Stando a quanto rivelato da Famitsu, Persona 5 Royal ha venduto 245.000 unità, che si vanno ad aggiungere alle 160.000 di Sakura Wars. Sega non ha però rivelato i dati di vendita di Mario & Sonic.

Così, mentre i ricavi sono aumentati del 26%, i costi di gestione maggiorati hanno portato a un calo dei profitti del 43% rispetto allo scorso anno, e partendo da questi dati, Sega ha previsto una diminuzione totale dei guadagni del 50% entro la fine dell'anno fiscale.

I dati però non sono interamente negativi, se si guarda soprattutto al fatto che in questi nove mesi sono stati venduti 6.94 milioni di unità di giochi nuovi, e 12.39 milioni di unità di titoli pre-esistenti, per cui anche secondo Sega, le vendite del proprio parco titoli hanno superato le loro stesse aspettative.

Potrà guardare al futuro con ottimismo lo storico marchio giapponese nell'anno che sarà dedicato a Sonic?