Arrivano i saldi di Ottobre sul PlayStation Store USA: a breve anche in Europa?

Nonostante il mese stia praticamente per terminare, Sony ha deciso di iniziare adesso una nuova ondata di sconti con i Saldi di Ottobre sul PlayStation Store. Stando a quanto riportato, le offerte dureranno una settimana e si concluderanno il 29 Ottobre, e sconteranno alcuni giochi fino al 50% sul prezzo base.

L'elenco dei titoli in offerta comprende per lo più giochi indipendenti, o di nicchia, ma ci sono diversi nomi interessanti, tra cui ad esempio i diversi pacchetti DLC di Deus EX, ma anche F1 2019 la cui Legend Edition costa meno di 60 dollari. Qui trovate un nostro speciale sulla Legend Edition di F1 2019.

Da segnalare anche Just Cause 4, con la Gold Edition a 22.49 dollari, Moto GP 19, sempre per gli amanti dei motori, a 29.99 dollari, e la trilogia di Phoenix Wright: Ace Attorney a 19.99 dollari. Potete consultare la lista completa dei prodotti in offerta sulla pagina ufficiale del PlayStation Blog americano.

Al momento si tratta di una serie di sconti riservata agli Stati Uniti, e non sappiamo se Sony deciderà di renderli disponibili anche per l'Europa. Nel frattempo vi segnaliamo che sono attivi i Saldi di Halloween 2019 su PlayStation Store, per i quali trovate tutte le informazioni sul nostro sito.

Avete già visto qualche titolo dalla lista che vi attira?