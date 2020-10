Arrivano gli sconti nel volantino Trony di ottobre con PS4 in offerta

Il nuovo volantino Trony (valido dal 6 al 25 ottobre) presenta una serie di nuove offerte legate alla promozione Arrivano gli Sconti, con tantissimi prodotti tecnologi a prezzi ridotti, tra questi anche PlayStation 4 in bundle con vari giochi.

Tra le offerte in corso troviamo PlayStation 4 Slim 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT21 a 289.99 euro (pacchetto disponibile dal 9 ottobre) non mancano altre proposte con PS4 Slim in vendita abbinata con Ghost of Tsushima o The Last Of Us Parte 2 a prezzo ridotto. Per i prezzi vi consigliamo di andare sul sito di Trony e cercare il punto vendita a voi più vicino per visualizzare il volantino, quest'ultimo infatti si differenzia a seconda della regione e dunque non siamo in grado di riportare un prezzo valido per tutti. Nel caso del bundle con FIFA 21 si tratta invece di una promozione a livello nazionale valida in tutto il territorio italiano.

