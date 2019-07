Arrivano le scuse di Dr Disrespect dopo la live dal bagno che gli è costata il ban

Come ricorderete, durante l'E3 2019, Dr Disrespect è stato bannato da Twitch per via di una live piuttosto ingenua effettuata all'interno di un bagno pubblico della struttura, durante la quale aveva dunque ripreso persone inconsapevoli di quanto stesse accadendo, tra cui alcuni minori.

Il periodo di stop forzato per il popolare streamer è durato due settimane, e infatti nei giorni scorsi il canale Twitch di Dr Disrespect è tornato online. La personalità di internet, nonché gran giocatore dei Battle Royale, è tornato a parlare dell'argomento, chiedendo finalmente scusa per l'accaduto.

"Mentre eravamo in giro a filmare all'E3, non stavamo proprio pensando alle leggi e alle ripercussioni per le riprese in un bagno, perché in tutta onestà, non ci è proprio passato per la mente. Siamo andati all-in con il livestream per catturare l'evento con gli occhi del personaggio. Sfortunatamente siamo andati oltre, nelle aree sbagliate, senza pensare alla legalità della questione. A nome del brand di Dr Disrespect, chiedo scusa per questo".

Guy Beahm, vero nome dello streamer, ha poi continuato: "Sono davvero fortunato ad essere considerato una persona influente nel campo dell'intrattenimento, e credetemi, non lo dò per scontato. Questo incidente è stato un passo indietro, ma come in tutte le cose impariamo, diventiamo più forti e andiamo avanti. Se seguite il brand o me, spero che continuiate ad apprezzare la mia visione delle cose".

Che ne pensate delle sue parole?