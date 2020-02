Arrivano i set Metal Masq nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento 11.50 di Fortnite, che ha portato con sé anche Chaos, il nuovo motore fisico di Fortnite, la macchina del battle royale messa in piedi da Epic Games non si ferma di certo. Ecco dunque il nuovo aggiornamento del negozio, che porta con sé diverse skin e oggetti, che vi andiamo a raccontare come sempre.

Oggi in vendita si trova il Set Metal Masq, di cui fanno parte le skin Metal Mouth e Zadie nelle loro varianti, ed entrambi costano 1200 V-Bucks. Sempre per 1200 V-Bucks vi potete portare a casa anche la skin Riley, che potrete coordinare con la copertura Wild X. Per comprare la skin Stoneheart invece, di V-Bucks ve ne serviranno 1500. Completano il quadro gli oggetti da raccolta Cupid's Dagger e Spiked Mace.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, troviamo la nuova emote Distracted, che potete anche vedere in azione nel tweet in calce alla news. Gli altri due balletti sono Make it Rain e Lazy Shuffle. Tra le skin invece ci sono Payback, da 1200 V-Bucks e Clash da 800 V-Bucks, e a chiudere il tutto c'è la copertina Bandage.

Insomma, c'è solo l'imbarazzo della sceta. E voi, avete già deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks oggi?