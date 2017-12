Arrivano su Twitch i drop anche per Gwent: The Witcher Card Game

Grazie aibasterà collegare il vostro accounta quello Twich per avere la possibilità di. Ogni 30 minuti infatti avrete la chance di vincere 3 Kegs o 50 unità di polvere di meteorite.

Oltre a questi drop standard, in occasione del Challenger che avrà luogo questo weekend, guardando il torneo sul canale Twitch ufficiale di CDPR potrete guadagnare delle speciali ricompense: un titolo da equipaggiare, un barile di carte e la carta preferita del vincitore del torneo (potete vedere quali sono le carte preferite dei giocatori nelle infografiche postate sull'account Twitter dei Gwent Masters).

Se doveste ottenere uno di questi drop, un bot programmato appositamente dalla società polacca vi informerà con un messaggio privato. Come sempre in occasione di iniziative come questa potrebbero cominciare a circolare account falsi con intenzioni malevole per cui ricordate che questo bot non vi chiederà mai la password o l'username del vostro account GOG.

Da notare anche che il titolo "Spettatore Appassionato" (da non confondere con lo speciale titolo ottenibile dalla visione del Challenger) guadagnabile dopo aver guardato 5 ore di stream di Gwent su Twitch seppur già ottenibile non è ancora implementato nel client, quindi non preoccupatevi se non doveste trovarlo.

Per tutti i dettagli sui premi ottenibili e su come collegare il vostro account potete consultare la sezione apposita sul sito ufficiale di Gwent.