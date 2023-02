Sta per arrivare il crossover inaspettato tra Among Us e Destiny 2

Quando si parla di Among Us le sorprese sono dietro l’angolo. Il team di Innersloth ci ha effettivamente abituati a collaborazioni incredibili, tra cui la maschera dedicata a Geoff Keighley in occasione dei The Game Awards 2022. Ebbene, il prossimo passo sarà una collaborazione tra Among Us e Destiny 2.

Bungie e Innersloth stanno per unirsi all’interno del titolo di social deduction più amichevole al mondo, esattamente come è successo nel novembre 2021 nel caso di Arcane e Among Us. L’indizio principale che rilancia a questa possibile partnership arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Among Us, dove in una immagine viene citata direttamente la linea “eyes up, crewmate” pronunciata dai giocatori all’avvio di Destiny.

Osservando attentamente la silhouette dei vari crewmate si evince che probabilmente arriveranno effetti cosmetici per sei personaggi, tra cui Osiris e Saint-14. La partnership includerà certamente molti elementi speciali, ma non è chiara la quantità specifica di skin che approderà sul titolo.

Se non altro, i fan sembrano avere già accolto positivamente questa notizia, stando alle risposte da loro date nel thread ufficiale. Ad ogni modo, sapremo molti più dettagli quando verranno rilasciate ulteriori informazioni da parte di Innersloth o, magari, dalla stessa Bungie.

Nel frattempo, eccovi la roadmap di Among Us per il 2023.