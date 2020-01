In arrivo un bundle AMD con Resident Evil 3 Remake, Monster Hunter World e Xbox Game Pass?

Stando alle ultime immagini trapelate in rete, AMD starebbe per annunciare un interessantissimo bundle che accompagnerà alcune delle sue schede video di punta, permettendo agli utenti di iniziare a giocare sin da subito con l'hardware appena acquistato.

Se le immagini dovessero rivelarsi reali, entrando in possesso di una AMD Radeon RX 5700 o una 5700 XT riceverete un voucher da 3 mesi per Xbox Game Pass per PC, Monter Hunter World: Iceborne Master Edition (contiene gioco più espansione) ed il remake di Resident Evil 3. I futuri acquirenti della RX 5500 XT riceveranno un pacchetto leggermente diverso e, al posto di Monster Hunter, riceveranno Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint con alcuni DLC esclusivi e il recentissimo Warcraft III: Reforged. Sembra inoltre che i 3 mesi di Xbox Game Pass per PC siano inclusi in tutti i pacchetti, così da permettere a tutti i neopossessori di una scheda video AMD di accedere ad un ricco catalogo di giochi senza alcuna spesa aggiuntive e giocare, ad esempio, a titoli come Halo: Reach, Gears 5 e Forza Horizon 4 sin da subito.

Vista la presenza del titolo Capcom, è da escludere che il bundle possa arrivare prima del prossimo 3 aprile 2020, giorno nel quale Resident Evil 3 Remake arriverà sugli scaffali di tutti i negozi con tanto di doppiaggio in lingua italiana.