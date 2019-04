In arrivo la colonna sonora di Devil May Cry 5 su vinile e CD

Tra Devil May Cry e la musica c'è sempre stato un rapporto particolare, vista la potenza delle colonne sonore che tradizionalmente accompagnano i titoli della saga, che risultarono addirittura in una serie di concerti rock a tema Devil May Cry.

La notizia di oggi farà dunque senz'altro piacere ai fan che hanno voglia di scatenarsi non solo a ritmo di mazzate all'interno dell'apprezzatissimo nuovo capitolo della serie Capcom, ma anche con la musica di quest'ultimo, visto che è appena stata annunciata l'uscita della colonna sonora di Devil May Cry 5.

L'etichetta Laced Records infatti ne produrrà alcune edizioni speciali sia in vinile che in CD. Come si può vedere sul loro sito ufficiale, dove peraltro sono stati aperti i pre-order, sono previste un'edizione con quattro vinili, una in doppio vinile e una in 5 CD, una scelta insomma piuttosto ampia per godere delle musiche del videogame dal salotto di casa propria. Che ne pensate? Ne approfitteret?

Intanto il gioco si conferma un successo come potrete notare dalla nostra recensione di Devil May Cry 5, e per chi non ne avesse avuto ancora abbastanza, qualche giorno fa è stato reso disponibile l'aggiornamento gratuito che aggiunge la nuova modalità Bloody Palace, anch'essa piuttosto apprezzata dai fan.