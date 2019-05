In arrivo il Controller Xbox in braille per i giocatori con problemi alla vista?

Stando a quanto apprendiamo da un brevetto depositato di recente dalla compagnia, sembrerebbe che dopo l'apprezzatissimo Xbox Adaptive Controller, Microsoft voglia spingere al livello successivo l'accessibilità nel mondo del gaming.

Il brevetto in questione suggerisce l'arrivo di un controller Xbox in braille che aiuterebbe enormemente i giocatori affetti da seri problemi alla vista. Il progetto, a cui potete dare uno sguardo tramite lo schema che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, prevede che si applichi un piccolo pannello in braille sul retro del pad Xbox, il quale sia in grado di cambiare a seconda della situazione in-game. Questo consentirebbe agli utenti di leggere non solo i testi di gioco, ma anche le conversazioni che dovessero esserci in un'eventuale chat con altri giocatori. Il brevetto fa riferimento all'Xbox Elite Controller, ma è probabile che l'accessorio sarà reso tranquillamente fruibile anche dai possessori del pad standard della console Microsoft.

Il colosso di Redmond ha già ricevuto l'apprezzamento unanime dopo aver introdotto sul mercato l'Xbox Adaptive Controller, che per la prima volta ha consentito ai giocatori con problemi motori di divertirsi con i videogiochi come qualsiasi altra persona. Questa nuova iniziativa potrebbe andare a colmare un altro gap ed espandere ulteriormente il concetto di accessibilità nel gaming. Cosa ne pensate di questa possibile novità in casa Microsoft?