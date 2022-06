In arrivo un nuovo controller Xbox con feedback aptici? Indizi da Xbox Design Lab

Sembra che Microsoft si stia preparando ad annunciare una nuova versione ancora più tecnologica del controller Xbox, sebbene non sia al momento chiaro quando verrà mostrato e, soprattutto, in cosa consisteranno le novità apportate.

Che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola sembra però sicuro, e un grosso indizio in tal senso proviene da Xbox Design Lab: se si prova ad entrare sul sito ufficiale, infatti, si viene accolti da un messaggio che promette aggiornamenti a breve. "Aspetta di vedere a cosa stiamo lavorando. I nostri tecnici dicono che l'attesa non sarà troppo lunga, quindi non preoccuparti, Xbox Design Lab tornerà presto", recita la homepage del sito, senza aggiungere ulteriori dettagli e promettendo un ritorno alla piena attività del portale a breve, dopo il momentaneo stop.

L'ipotesi è che l'annuncio in cantiere sia di grossa portata: non è infatti da escludere l'arrivo di un nuovo controller Xbox dotato finalmente di feedback aptici, richiesti a gran voce dall'utenza ormai da diverso tempo. Con l'evento Xbox & Bethesda del 12 giugno 2022 sempre più vicino, il palcoscenico digitale preparato da Microsoft potrebbe essere il teatro giusto per questo reveal, a meno di anticipazioni dal sito Xbox Design Lab già nei giorni precedenti l'evento.

Ricordiamo intanto che da adesso si potranno visualizzare gli achievement segreti su Xbox grazie all'ultimo update pubblicato.