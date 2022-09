In arrivo un nuovo controller Xbox Series X/S? Indizi da uno store canadese

Mentre in rete si continua a discutere del possibile arrivo di un modello bianco di Xbox Series X, i curatori del portale online del negozio di elettronica Microplay hanno messo a listino una nuova 'variante mimetica' del Controller Wireless ufficiale per console della famiglia Xbox Series X/S.

Lo store canadese accompagna la pubblicazione di questa nuova scheda con delle immagini esplicative che mostrano, appunto, il caratteristico pattern mimetico di questo nuovo controller per piattaforme Xbox (ma compatibile anche con PC Windows e sistemi mobile).

A voler dar retta ai gestori del negozio online Microplay.ca, l'Xbox Wireless Controller Mineral Camo dovrebbe essere disponibile a partire da martedì 27 settembre in edizione limitata. Si tratterebbe quindi del nuovo modello della linea di periferiche inaugurata nel 2019 da Microsoft con i controller Xbox Night Ops Camo.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sulle novità dell'update di settembre di Xbox Series X/S, un importante aggiornamento che ha apportato tante migliorie e introdotto un sistema per impostare l'hard disk di destinazione per i videogiochi ottimizzati o retrocompatibili.