In arrivo l'evento di Halloween di Mortal Kombat 11

Warner Bros e NetherRealm Studios hanno annunciato un evento di Halloween in arrivo in Mortal Kombat 11 dal 25 ottobre al 1 novembre. Questo evento porterà un'atmosfera spettrale in Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell'anno in corso.

Tra le novità troviamo quattro nuovi scontri coi boss con elementi di scena a tema Halloween come streghe e pipistrelli volanti, zucche in caduta libera, tombe che si scoperchiano e gatti neri che sfrecciano. I giocatori potranno anche ottenere nuove Brutality, consumabili a tema Halloween, e altre ricompense all'interno del gioco. Inoltre, i giocatori potranno acquistare il nuovo Pacchetto Skin Festa in Maschera al prezzo di € 5,99 a partire dalla data odierna, 17 ottobre, dove troveranno skin a tema per Jade (Jade Strega Malefica), Kabal (Kabal Killer Psicopatico) e Liu Kang (Liu Kang Calavera).

I giocatori potranno provare anche la nuovissima modalità multiplayer Team Raid, disponibile da domani, 18 ottobre, come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 11. Team Raid introduce una nuova torre multigiocatore nella modalità Torri del Tempo, in cui due o tre giocatori devono collaborare per completare sfide di gruppo e sconfiggere un potente boss guadagnando così ricompense da utilizzare nel gioco.