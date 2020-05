In arrivo su Famitsu uno scoop ai livelli dell'annuncio di PS5 su Wired!

Durante un livestream il giornalista giapponese Zenji Nishikawa ha affermato di avere un grande scoop in programma per il prossimo numero di Weekly Famitsu, in uscita il 4 giugno. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il giornalista (autore della rubrica Complicated Conversation About Games proprio su Famitsu) fa sapere che l'articolo in questione sarà rivoluzionario e avrà un forte impatto sull'industria dei videogiochi.

Nishikawa afferma che l'annuncio in questione sarà "uno scoop esclusivo pazzesco, ai livelli del reveal esclusivo di PS5 sulle pagine di Wired lo scorso anno." Il giornalista ha avuto modo di intervistare i dirigenti di una grande azienda, inizialmente Nishikawa non ha voluto fare nomi ma in seguito ha rivelato accidentalmente che la società in questione è SEGA, tuttavia l'annuncio non riguarderà il Dreamcast 2, come specificato chiaramente.

Il 3 giugno segna il sessantesimo anniversario di SEGA Corporation e l'articolo di Famitsu uscirà il giorno dopo, giovedì 4 giugno, che le due cose siano strettamente collegate? Il 4 giugno è anche la presunta data del nuovo evento di presentazione PS5 (non ancora confermato da Sony), solo una coincidenza oppure no? Lo scopriremo la prossima settimana, quando Famitsu raggiungerà gli scaffali delle edicole e dei chioschi giapponesi.