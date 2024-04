In arrivo un folle mix tra Diablo ed Age of Empires con dinosauri da cavalcare

Nel corso delle ultime ore abbiamo potuto assistere alla pubblicazione di nuovi trailer di numerose produzioni indipendenti, tra le quali ce n'è una che ha immediatamente attirato l'attenzione dei videogiocatori per via della presenza dei dinosauri.

Stiamo parlando di Dinolords, un titolo davvero particolare che prova a mescolare elementi provenienti da generi completamente diversi. All'interno di un mondo fantasy medievale, verremo chiamati a metter su una città fortificata come in un qualsiasi strategico in tempo reale, con tanto di possibilità di gestire gli abitanti ed ordinare loro di costruire mura, edifici e altre strutture. Quando subiremo un attacco dalle fazioni nemiche, controllate dall'intelligenza artificiale, il gioco si trasforma in un hack and slash con visuale isometrica in stile Diablo: potremo continuare ad impartire ordine alle truppe alleate, ma al tempo stesso si potrà controllare un personaggio e attaccare gli avversari. A rendere tutto più interessante, come accennato poco sopra, sono i dinosauri: nel mondo di Dinolords queste creature sono utilizzate come cavalcature o unità d'assedio e ce ne sono di numerosi tipi.

Al momento il gioco non ha una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare ad inizio 2025 su Steam in Accesso Anticipato. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il reveal trailer della Plworld Arena, la modalità PvP del Pokémon-like.

