In arrivo un FPS gratis basato sugli NFT e ispirato ad Escape From Tarkov?

Nel corso della serata è arrivata da parte di un celebre insider l'indiscrezione riguardante uno sparatutto in prima persona davvero particolare ed ispirato ad Escape From Tarkov.

A svelare la presunta esistenza del gioco, di cui non si fa riferimento al team di sviluppo, è stato Tom Henderson. Il personaggio che su Twitter è noto per la diffusione di anticipazioni a tema Battlefield 2042 e non solo, ha pubblicato una serie di post riguardanti questo progetto dalle caratteristiche particolari. Si tratterebbe infatti di uno shooter con visuale in soggettiva distribuito tramite il modello free to play e le cui meccaniche si rifanno quasi del tutto ad Escape From Tarkov.

Ciò che rende unico nel suo genere questo prodotto è l'utilizzo di NFT e criptovalute: tutti gli oggetti estratti nel corso della partita potranno essere convertiti nella criptovaluta proprietaria del gioco, con la quale potrete anche ottenere tipologie di valute diverse. Sebbene sia un free to play, il titolo dovrebbe proporre anche degli abbonamenti mensili, alcuni dei quali permetteranno di ricevere casualmente NFT e altre ricompense. Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarderebbe la presenza di un editor di mappe con un sistema in grado di spronare gli utenti a creare le loro arene. Più una mappa sarà giocata, infatti, più sarà possibile guadagnare criptovalute. Questo significa che potrebbero essere in molti i giocatori invogliati a creare nuovi contenuti e a contribuire alla longevità del titolo.

Henderson non ha voluto svelare il nome del gioco o del team di sviluppo, ma ha confermato che ci stanno lavorando sopra ex sviluppatori di Halo, The Division e Call of Duty. Pare inoltre che tra i piani della software house vi sia quello di puntare tutto sugli influencer per sponsorizzare il gioco. L'ultima informazione riguarda la finestra di lancio, visto che l'uscita del progetto è fissata al 2023. Potrebbe essere una semplice coincidenza, ma si vocifera che COD Modern Warfare 2 avrà una modalità ispirata ad Escape From Tarkov.